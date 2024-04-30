Высокое дерево упало на кладбище в Юрьев-Польском. Кадрами поделился местный журналист Сергей Трубкин. Памятники целы, а вот ограды придется восстанавливать. К слову, ущерба в ближайшее

Высокое дерево упало на кладбище в Юрьев-Польском. Кадрами поделился местный журналист Сергей Трубкин. Памятники целы, а вот ограды придется восстанавливать. К слову, ущерба в ближайшее время может стать больше, поскольку еще одно дерево готовиться прилечь на могилы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!