За прошедший месяц выявлено более 700 гектаров пригодных для вспахивания заброшенных земель.

В трёх районах Владимирской области обнаружены заброшенные сельскохозяйственные поля. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, в Селивановском районе обнаружено 515 гектаров земли, в Собинском районе поля по 75 и 22 гектара, а в Судогодском районе 64 гектара.На всех выявленных участках имеются нарушения. В Селивановском районе поле заросло кустарниками и сорняком – это может привести к пожару. В остальных районах обнаружены свалки коммунальных отходов, производственного мусора и бытовых вещей.