Администрация города Владимира утвердила застройку территории СНТ «Текстильщик» В микрорайоне...

Администрация города Владимира утвердила застройку территории СНТ «Текстильщик»В микрорайоне Доброе во Владимире все же начнут застраивать СНТ «Текстильщик». На территории старых садов планируют возвести две 17-этажки. Напомним, что жители улицы Жуковского выступали против строительства новых высоток в их районе.По их словам, проект застройки вызывает массу споров. Ведь к 2027 году здесь появятся два 17-этажных дома с подземной парковкой, а также новый детский сад на 120 мест. Появление 2 тысяч новоселов сразу скажется на загруженности улиц и дворов машинами.Тогда жители микрорайона Доброе обратились к мэру города Дмитрию Наумову с протестом против строительства 17-этажных домов.Таким образом в январе прошлого года глава города подписал постановление об отклонении документации по планировке территории в районе улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик». На принятие отрицательного решения повлияли результаты общественных обсуждений, которые состоялись в декабре 2022 года - январе 2023 года.Однако, стройке - быть..3 апреля 2024 года владимирцам представили обновленный проект застройки СНТ «Текстильщик». Но, к сожалению, ничего не изменилось. Все так же рядом с частными домами в СНТ появятся 17-ти этажные дома. Правда, один из домов обещали сделать в 16 этажей.Администрация города Владимира утвердила проект планировки территории, ограниченной ул.Соколова-Соколенка, ул.Жуковского, ул.Комиссарова, СНТ "Текстильщик". Постановление уже подписал и.о. главы города В. А. Гарев.Фото: администрация города Владимира