Более 40 тонн питьевой воды отправила Владимирская область в Оренбуржье Регион переживает пик...

Более 40 тонн питьевой воды отправила Владимирская область в ОренбуржьеРегион переживает пик мощного наводнения, уровень воды там достиг 12 метров.Первая машина с грузом оправилась в Орск накануне, сегодня и завтра поедут еще две. В доставке гуманитарной помощи принимают участие региональное Правительство, МЧС, бизнес-сообщество из разных районов области.Напомню, из-за прорыва орской городской дамбы в Оренбургской области начался самый мощный паводок за последние сто лет. Затоплено более 14 тысяч домовладений.Эдуард Селезнёв, заместитель губернатора Владимирской области:- На сегодняшний день мы видим необходимость оперативного реагирования именно доставкой воды. А в дальнейшем, по мере развития ситуации, - мы будем реагировать и на дальнейшие нужды региона в оказании помощи по восстановлению жизнедеятельности региона, по восстановлению иных вопросов, связанных с инфраструктурой конкретной помощью конкретным людям.