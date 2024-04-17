Есть даже автограф Гагарина: владимирский профессор Игорь Тогунов собрал большую космическую...

"Есть даже автограф Гагарина": владимирский профессор Игорь Тогунов собрал большую "космическую коллекцию"Первый полет человека в космос. Владимирцу Игорю Тогунову это событие мирового масштаба подарило необычное увлечение. Наша съемочная группа посмотрела его удивительную коллекцию космических автографов."Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели" - писал Константин Циолковский, предрекая освоение космоса. И 12-ое апреля 1961-го года изменило ход истории. Звезды стали ближе.Когда первый человек полетел в космос, Игорю Тогунову было 14 лет. На волне всеобщего восторга открытия космического пространства, Игорь Алексеевич и начал собирать свою большую коллекцию.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Бакинский рабочий - эта газета от 13 апреля 1961 года. На следующий день после полета Гагарина. Я сейчас не вспомню, почему не попались центральные газеты...С того момента Игорь Тогунов заинтересовался космической темой: собирал фотографии, газеты, документы, книги. А уже став преподавателем вуза, - познакомился и лично со своими героями.Игорь Алексеевич общался с российскими, американскими, польскими космонавтами. Теперь вся коллекция - настоящий исторический документ.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Это не было собирательство автографов, - это было пересечение со студентами, с космонавтами. Первые космонавты, которые у нас участились - это были космонавты Волков, Романенко, Кононенко. И вот тогда администрация попросила меня свозить этих ребят в Суздаль, показать им Суздаль. И вот это были первые контакты неофициальные, так как я делал фотографии их со своего фотоаппарата, а потом на этих фотографиях попросил их поставить автограф.Суздаль для космонавтов имеет большое значение.В сентябре 1963 здесь побывал космонавт номер один. Во время первого приезда Юрия Гагарина в нашу область, кто-то удачно взял у него автограф и передал Игорю Алексеевичу.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Вот это истинный автограф Гагарина, потому что сейчас имеется много подделок, конечно.В Советском Союзе и России насчитывается чуть более 130 космонавтов, на земном шаре - около полутора тысяч. Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов - Олег Кононенко. В прошлом выпускник владимирского филиала РАНХиГС. Кононенко командует экипажем 70-й длительной экспедиции.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Космонавты - они отличники, не потому что, образно говоря, с какими-то привилегиями, они очень дисциплинированные. Потому что подготовка в космос требует собранности, требует дисциплины, требует ответственности. А человек не может быть в одном месте ответственный, а в другом - не ответственный.А вот другой выпускник Олег Новицкий - 6 апреля 2024-го вернулся на землю. Впереди у космонавта реабилитация и новые полеты.Встречала владимирская земля и других "звезд". Вот на фото из коллекции они как раз при параде. В скафандрах - перед стартом. Это Скрипочка, Котов, Федяев, Джон Фабиан, Чарлз Уокер.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Автограф Викторенко, который появился на газетах. Дело в том, что Викторенко давно летал, но он у нас был гостях на одной из выставок, и я попросил его, - он поставил автограф. Автограф на полетах Романенко старшего, его сын - это династия космических - вот Волков и Романенко.1963 года человек летает в космос, еще дольше запускает спутники и исследует солнечную систему. Открытие новых планет, пригодных для жизни, космический туризм, - кто знает, какие еще космические миссии нас ждут впереди? Звездные дали бесконечны.Ангелина Свищ, Александр Голубев "Вести-Владимир".