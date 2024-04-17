Один год условно и лишение права работать в медицине 2 года. Такой приговор вынес Октябрьский районный суд фельдшеру владимирской станции скорой помощи Екатерине Ашаевой. Ее признали

Один год условно и лишение права работать в медицине 2 года. Такой приговор вынес Октябрьский районный суд фельдшеру владимирской станции скорой помощи Екатерине Ашаевой. Ее признали виновной в неоказании помощи пациенту. Больной скончался. Трагедия произошла еще в октябре 2020 года. Плохо стало 54-летнему мужчине. По словам адвоката со стороны потерпевших, в день смерти он жаловался