Из ремесла рождается искусство: в 2024 году отмечается 85-я годовщина со дня рождения Юрия...

"Из ремесла рождается искусство": в 2024 году отмечается 85-я годовщина со дня рождения Юрия Николаевича БородинаСвоеобразный символ улицы Георгиевской во Владимире - кузница Бородиных. В 2024 году отмечается 85-я годовщина со дня рождения ее основателя - Юрия Николаевича Бородина. Вспомним об этом удивительном мастере вместе с Татьяной Воронцовой.Отец и сын Бородины...Архивные кадры 2000 года. Сняты мастером Владимиром Ишутиным. Особая музыка взлетающего и падающего молота заполняет кузницу на Георгиевской и сегодня. Огонь становится послушным, а металл - податливым.Юрия Николаевича не стало 2 года назад. Но горн в его кузнице по-прежнему пылает жаром, благодаря наследнику - сыну Алексею.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Разносторонний был человек, талантливый, не потому что мой отец. Талантливый с разных сторон: и в живописи, и если что-то не получалось - хоп - поправит карандашиком, и все вставало на место.Алексей в кузнице с 5 лет. Всегда считал себя подмастерьем отца. Помнит его наставления: самое главное - уметь в изделии передать состояние, превратить ремесло в искусство.Романтики в кузнечном деле 1 процент, все остальное - тяжелый труд.Принцип кузнечного мастерства с веками не поменялся. Самое главное в деле - руки. И эти руки должны уметь всё. Художественная ковка - не штамповка: требует сил, материала и времени.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Сейчас есть электросварка, плазменная сварка - это, как говорится, плюнул, - и все сварилось. А раньше такого не было. Соответственно, как соединялся металл? В старину - всего тремя способами. Самый простой - это клепка, второй - прошивка, и третий, самый дорогой, - это кузнечная сварка. Но самая надежная...А вот самое сложное на самом деле - не сделать изделие, а придумать его, - уточняет Алексей. В этом кузнечное мастерство сродни волшебству.Юрий Бородин молотобоец с 16 лет, мог всё: и лошадь подковать, и кружево сплести из металла.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Знаменитые курские соловьи, пруды, вербы могучие, посажены еще при Царе, кузница при заводе работал там. Захватил еще царских кузнецов...ковали лошадей, розвальни..сейчас вспоминаешь детство, как в сказке. Далекие времена.Юрий Николаевич всегда хотел заниматься настоящим творчеством. Им "окован" исторический центр Владимира, музеи Владимирской области и Москвы.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Экспериментально-творческая мастерская, в которой работает Бородин, - выполняет заказы из Владимира, Суздаля, Гусь- хрустального...Кузнечное дело, доставшееся нам от прадедов, сегодня приняло эстафету у старых народных мастеров.В последние годы Алексей,всю "грязную" работу старался брать на себя. Рассказывает: хотел, чтобы отец мог тратить силы только на творчество. Самое ценное, что осталось - эскизы Юрия Николаевича.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Много на самом деле идей, эскизов. Это самое ценное, что осталось от отца - эскизы. Это то, что в семье хранится в отдельной папочке...Ну, по-другому никак.В руках Алексея - одна из последних работ отца. Дедушка с внуком идут на рыбалку. Вся скульптура из серебра. Перламутр, золото - в последние годы отец много работал с ценными материалами.Это декоративное панно тоже особенное. "Зимнее окно" с маленьким секретом в часах. В старинных ходиках, как правило, всегда был и календарь.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Календарь показывает четко день недели, число и месяц. А в орнаменте там еще спрятаны буквы: фамилия, имя и отчество. А от себя еще отец добавил маленькое окошечко: рост и вес. В это время у меня родился сын.Сегодня работы Юрия Бородина - уже исторические экспонаты. За 10-летия их накопилось много, и хочется все показать людям, - говорит Алексей.Его мечта - обновить, расширить кузницу, показать гостям все работы отца.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Отец практически всю жизнь собирал старинные вещи. В советские времена его еще так с ехидством обзывали "старьевщиком", а сейчас это антиквариат. Соответственно, это те вещи, которые касались кузнечного ремесла.Хочется еще больше рассказывать и показывать. Чтобы люди могли полюбоваться на живой огонь, почувствовать жар раскаленного металла, сковать сердечко на счастье и услышать истории старинных кованных предметов, - замечает Алексей.В кузнице Бородиных и сегодня летают птицы, гуляют животные, растут цветы, крестьяне пашут землю. Жизнь продолжается, а из ремесла рождается искусство, - как и мечтал Юрий Бородин.Татьяна Воронцова, Александра Лебедикова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".