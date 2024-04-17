Об этом сообщил Александр Григорьев, начальник региональной госветинспекции, на пресс-конференции.

С владимирцев сняли ограничения по количеству животных в доме. Об этом сообщил Александр Григорьев, начальник региональной госветинспекции, на своей пресс-конференции.Жителям области разрешили содержать столько питомцев, сколько они хотят, потому, что похожие нормы Минсельхоз не принял.«Однако – что очень важно – в федеральном законе сохранено требование, которое определяет предельное количество домашних животных возможностью владельца обеспечивать им условия, соответствующие всем ветеринарным нормам и правилам», – отметил Григорьев.Ранее АиФ Владимир о том, что власти не могут найти средства для строительства приюта для бездомных животных.