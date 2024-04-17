Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства.

Стороживший соцучреждение в Суздале охранник остался без трудового стажа. Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства.Сотрудник частного охранного предприятия более полугода охранял объект, но его начальник не заключил трудовой договор с мужчиной, в связи с чем после увольнения ему не были выплачены предусмотренные законодательством деньги.После проведённой проверки директору ЧОПа было внесено представление, выписан штраф, а на сотрудника вёс же был заключён договор, данные которого направлены в Управление налоговой службы и Фонд соцстрахования.