Областная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в кольчугинском доме престарелых. Речь идет о доме-интернате милосердия для пожилых и инвалидов в поселке Бавлены. Проверка была

Областная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в кольчугинском доме престарелых. Речь идет о доме-интернате милосердия для пожилых и инвалидов в поселке Бавлены. Проверка была проведена прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Оценивали исполнение законодательства в части защиты прав маломобильных граждан. Надзорные мероприятия выявили проблемы, которые касаются самого важного – медицинского обслуживания. Татьяна