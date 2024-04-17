Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В Муроме открылась новая детская поликлиника. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.«Ставим себе задачу, чтобы такие условия были созданы во всех районах», – прокомментировал событие Александр Авдеев, который также присутствовал на открытии.В трёхэтажном здании расположилось несколько отделений – консультативно-диагностическое, которое включает в себя 32 кабинета для участковых педиатров и врачей. Здесь же есть дневной стационар на 25 мест.Кроме того, для комфорта здесь установлены автоматические двери при входе, регистратура с инфоматом, электронное табло и комнаты для кормления. Рядом с детской поликлиникой благоустроены детские площадки, скамейки и пешеходные дорожки.