Суд установил, что в 2020 году следователь ОМВД по Петушинскому району вносил ложные сведения в документы об оплате труда адвоката. Таким образом последний получал зарплату за то, что на самом

Суд установил, что в 2020 году следователь ОМВД по Петушинскому району вносил ложные сведения в документы об оплате труда адвоката. Таким образом последний получал зарплату за то, что на самом деле не делал. Как сообщили в Следкоме, адвокат осуществлял по назначению защиту обвиняемого по двум уголовным делам, которыми как раз и занимался осужденный следователь. На