Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефным городам Донецкой Народной...

Владимирская область продолжает оказывать помощь подшефным городам Донецкой Народной республикиТак, в Докучаевске строители завершают работы по ремонту помещений пищеблоков и разводке электропитания в детсаду №6 и школе №3.В ближайшее время начнётся установка оборудования. Продолжается ремонт Центральной городской больницы и обустройство территории вокруг медучреждения. Окончание работ запланировали на конец мая.В город Кировское в настоящее время доставляются материалы. Строители завозят опоры для восстановления уличного освещения. Основные работы начнутся на днях и завершатся в сентябре.