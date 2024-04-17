Во Владимире на нескольких улицах отключат отопление, это связано с ремонтными работами, объяснили в мэрии. Завтра, 18 апреля, с 09:30 до 15:30 теплоснабжения не будет по следующим адресам: – ул.
Во Владимире на нескольких улицах отключат отопление, это связано с ремонтными работами, объяснили в мэрии. Завтра, 18 апреля, с 09:30 до 15:30 теплоснабжения не будет по следующим адресам: – ул. Университетская 2, 4; – пр-кт Строителей 11, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28в, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 32в, 34а, 34б,