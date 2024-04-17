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<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2024-vo-vladimire-otklyuchat-teplosnabzhenie-na-neskolkix-ulicax.html" target="_blank">Во Владимире отключат теплоснабжение на нескольких улицах</a> - Во Владимире на нескольких улицах отключат отопление, это связано с ремонтными работами, объяснили в мэрии. Завтра, 18 апреля, с 09:30 до 15:30 теплоснабжения не будет по следующим адресам: – ул.