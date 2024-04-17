В этом году участниками выставки стали более 50 предприятий из Владимира и региона, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода и Республики Беларусь. Выставка «Стройпрогресс» – это возможность

В этом году участниками выставки стали более 50 предприятий из Владимира и региона, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода и Республики Беларусь. Выставка «Стройпрогресс» – это возможность узнать о современных технологиях в строительстве, в том числе малоэтажных домов, интересных разработках в области проектирования и производства строительных и отделочных материалов. Посетители увидят здесь широкий спектр отечественных и зарубежных