Холодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область дождь и сильный ветер Погода в 33-м...

Холодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область дождь и сильный ветерПогода в 33-м регионе будет формироваться под влиянием активного циклона, который довольно быстро перемещается с юго-запада на северо-восток.Завтра (18 апреля 2024 года) погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет дождь.Днем температура воздуха повысится до +9..11°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Порывы ветра будут достигать до 10 метров в секунду.Атмосферное давление пониженное 739 - 743 мм ртутного столба.Народный прогноз на 18 апреля 2024 годаНаши предки верили, если чибис вечером кричит - к ясной погоде. Птицы гнезда с солнечной стороны вьют - к холодному лету. Существовала в народе и такая погодная примета: днем жарко, а ночью прохладно - к ясной погоде.