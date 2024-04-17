Региональное Управление ФСБ задокументировало деятельность бывшего гражданина Украины, которая направлена против безопасности России.

38-летнего жителя Владимирской области осудят за государственную измену. Региональное Управление ФСБ задокументировало деятельность бывшего гражданина Украины, которая направлена против безопасности России.Обвиняемый приехал в РФ в 2016 году, получил гражданство в упрощённом порядке, так как среди его намерений была лишь работа в регионе. Но спустя два года он снова вернулся на Родину, в 2020 году вступил в ряды ВСУ, оставшись при этом гражданином России.С начала СВО мужчина воевал на стороне врага. Уже в марте был пойман в плен и содержался с другими пленниками на территории Владимирской области. В ФСБ отмечают, что его действия попадают под статью о госизмене потому, что у того уже был паспорт гражданина РФ. Сейчас фигурант сидит в СИЗО, на него возбуждено уголовное дело.