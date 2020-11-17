Фигурант, работающий водителем, во время транспортировки похитил часть перевозимого груза.

В октябре текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратились представители одной из торговых организаций, находящейся в соседнем регионе, которые сообщили о хищении товара на сумму около 10 000 рублей. Заявители предположили, что пропажа могла произойти на территории Мурома во время перевозки.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили причастность к хищению сотрудника транспортной компании.Фигурант, 44-летний житель Мурома, был задержан. В содеянном он сознался.В дальнейшем было установлено, что подозреваемый, работающий водителем, во время погрузки часть товара положил в кабину, после чего опечатал прицеп. Похищенную бытовую химию он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).