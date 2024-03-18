Смотрите Вести 18 марта в 21:05: Владимирская область вместе со всей страной сделала свой...
Смотрите "Вести" 18 марта в 21:05: Владимирская область вместе со всей страной сделала свой выбор
Исторический выбор
- Судьбоносный результат. Владимирская область вместе со всей страной сделала свой выбор.
Второй шанс
- Впереди - воссоединение с семьёй. Колонию в посёлке Головино Судогодского района покинули три женщины, помилованные по указу Президента России.
Где блины, тут и мы!
- Синоптики предупреждают: масленичные потехи ускоряют приход весны. Как провожали зиму в Суздале?