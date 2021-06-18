Житель Владимира задержан при сбыте «жучка» для прослушки. Об этом сообщают в региональном управлении ФСБ. Мужчина хотел продать оборудованный двумя микрофонами передатчик аудиосигнала.

Житель Владимира задержан при сбыте «жучка» для прослушки. Об этом сообщают в региональном управлении ФСБ. Мужчина хотел продать оборудованный двумя микрофонами передатчик аудиосигнала. Устройство было замаскировано под бытовую электрическую розетку. Правоохранители заявляют: использовать специальные техсредства для негласного получения информации имеют право только должностные лица органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность. Поэтому свободный оборот таких спецсредств запрещен