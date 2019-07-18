О разоблачении участников преступной группы, выведших через подконтрольные фирмы за рубеж свыше миллиарда рублей, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Фигуранту ответили по-китайскиВ Перми поставлена точка в «деле обнальщиков» - так его окрестили журналисты. Среди семи участников преступной группы - гражданин КНР. По версии следствия, поддержанной стороной обвинения и принятой судом, эта компания через подконтрольные фирмы вывела за рубеж свыше миллиарда рублей.Когда дороги станут безопасными?Ситуация с аварийностью в Воронежской области непростая. Сотрудники местной Госавтоинспекции готовы решительно изменить положение дел. О том, с какими трудностями приходится сталкиваться инспекторам и как они собираются исправлять обстановку, полицейские поделились с корреспондентом газеты.Дистанция успеха или Путь через… колдобиныДля этого пробивного человека нет ничего невозможного. Бывшего заместителя министра внутренних дел генерал-полковника внутренней службы в отставке Петра Нелезина знают, как бойкого управленца, талантливого руководителя, способного решить любую проблему. На днях ему исполнилось 70 лет. Он по-прежнему активен. Дел у него невпроворот. И всё-таки ветеран нашёл время для встречи с нами.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 27, а также на интернет-странице издания.