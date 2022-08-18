В Суздале за помощь родственнице в приобретении наркотиков женщина сама окажется на скамье...

В Суздале за помощь родственнице в приобретении наркотиков женщина сама окажется на скамье подсудимых.32-летнюю жительницу столицы Владимирской области обвинили в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, совершенное в особо крупном размере.Установлено, что сестра обвиняемой, ее подруга и неустановленное лицо длительное время занимались незаконным сбытом наркотиков.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ноябре 2021 года неустановленное лицо, организовав оптовый тайник с наркотическим средством, по техническим причинам не сумев связаться с сестрой, посредством сотовой связи обратился к обвиняемой с просьбой сообщить той о необходимости выйти с ним на связь.Женщина сообщила об этом подруге, которая попросила оказать содействие в получении от неустановленного лица информации о месте нахождения наркотика.Обвиняемая, будучи уверенной в том, что наркотические средства предназначались сестре и подруге для личного употребления, получила сведения о тайнике, после чего вместе с подругой они нашли там наркотик.Вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме.За совершение данного преступления ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд для его рассмотрения по существу.В отношении сестры и подруги обвиняемой по факту сбыта наркотического средства уголовное дело направлено в суд заместителем прокурора города Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/