Общая сумма – 8,2 млрд рублей

Благодаря эффективному проведению государственных закупок в 2019 году Костромской области удалось сэкономить 420 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации Костромской области Игорь Замураев.Всего с начала 2019 года в Костромской области было подготовлено и проведено 2864 закупки, что на 30% больше, чем за прошлый год. Общая сумма – 8,2 млрд рублей – на 40% выше прошлогодней. Планируется, что в 2020 году общий объем государственных закупок в рамках реализации национальных проектов в Костромской области составит более 3,4 млрд рублей. Наибольший объем приходится на национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,8 млрд рублей), «Здравоохранение» (0,7 млрд рублей), «Экология» (0,5 млрд рублей), «Демография» (0,3 млрд рублей).Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил усилить работу по повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников департаментов, которые занимаются оформление документов при проведении госзакупок.