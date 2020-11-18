Злоумышленник брал ювелирные украшения клиентов, в дальнейшем сбывал их в ломбард, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению...

«Оперативники уголовного розыска Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении нескольких граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратились трое жителей Москвы и Московской области. По словам потерпевших, несколько месяцев назад в сети Интернет они увидели объявление одной из ювелирных мастерских, связались с мастером и передали ему украшения для ремонта. Однако мужчина спустя некоторое время перестал выходить на связь, а салон на улице Авиаконструктора Миля, куда ранее приезжали потерпевшие, оказался закрыт. Общий материальный ущерб составил более полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 42-летний ранее судимый приезжий мужчина.Установлено, что задержанный брал ювелирные украшения клиентов, в дальнейшем сбывал их в ломбард, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.В ходе обыска по месту жительства у злоумышленника была обнаружена часть похищенных изделий, которые будут возвращены владельцам.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Просим всех, кто пострадал от действий данного гражданина, обращаться в дежурную часть УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, Отдела полиции «Жулебинский» по телефонам: (495) 376-66-66; (495) 705-58-36 или по телефону «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18