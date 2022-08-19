Выплаты смогут получить добровольцы-контрактники с пропиской во Владимирской области

Контрактники из Владимирской области получат премию в размере 100 тысяч рублей за участие в специальной военной операции. Соответствующее постановление от 16 августа выпустил врио губернатора Александр Авдеев.За меры социальной поддержки ответственен департамент социальной защиты. Добровольцы, которые заключили срочный контракт о прохождении военной службы на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 1 июля по 31 декабря 2022 год, получат единовременную выплату. Никакие документы для предоставления не нужны, выплаты поступят автоматически.В течение 15 дней после заключенного контракта списки добровольцев будут переданы военкоматами в департамент. И в течение одного месяца контрактникам будет выплачено 100 тысяч рублей.Премия будет доступна для тех, у кого есть прописка на территории Владимирской области. Если контракт будет расторгнут, то деньги необходимо будет вернуть.Напомним, на спецоперацию на Донбассе отправилось около двух десятков жителей Владимирской области.