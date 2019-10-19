В седьмой раз Владимирская земля приняла лучшие коллективы театров моды России

Реновация, многоэтажки, панацея - названия коллекций молодёжной одежды говорят за себя. Здесь все следует современным трендам. Конкурс в киноконцертном зале Дворца детского творчества проходит под патронатом Международной Ассоциации детских творческих объединений "Золотая игла", которая в этом году отметила 25-летие дружбы со всемирно известным художником модельером Вячеславом Зайцевым.В фестивале принимают участие более 20 коллективов, детские театры мод из Мурманской, Оренбургской областей, Москвы, Нижнего Новгорода и, конечно, Владимира.