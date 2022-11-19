Продолжим прогулку по Владимиру и полюбуемся уличным искусством. А оно продолжает захватывать...

Продолжим прогулку по Владимиру и полюбуемся уличным искусством. А оно продолжает захватывать город. Мы привыкли к скульптурам и граффити. Но есть и более оригинальные работы. О самых миниатюрных расскажет Анастасия Сахарова.Их редко замечают. Мало кто знает об их существовании. Но они живут среди нас. За стеклом, в своем крошечном уютном мире.Лилия Кригер:- Заставляет людей вглядываться в мелочи, замечать их. Вот идешь и не заметишь просто так.Эти миниатюры городу подарила Регина Яфасова, художница и организатор фестиваля уличного искусства во Владимире. Для искателей арт-объектов она создала карту.- Сейчас мы пойдем на самую первую миниатюру.Регина дает карту только людям проверенным. Хотя даже с помощью подсказок обнаружить скрытые сокровища можно не сразу..Анастасия Сахарова:- Некоторые миниатюры еще нужно поискать. И спрятаны они даже не на главных улицах. Места надо знать! А на пути порой встречаются неожиданные препятствия. Вот, например, одна из самых трогательных работ. Она посвящена пожилым людям, которые прошли всю жизнь вместе, рука об руку.Одни привлекают внимание к социальным проблемам, другие, например, к коммунальным. Маленький мир - в полуразрушенном доме в центре города. За стеклом - художники на строительных лесах, создают мурал. И надпись: "Искусству быть".- Эта миниатюра в тот момент привлекла бы администрацию, либо людей, потому что центр города, вторая улица, и стоит такой дом, который по факту никому не нужен."Галерея в галерее" - скрытый объект в Центре современного искусства во Владимире. На него вообще обращают внимание только дети.- Я думаю, что это человек, который делает им декорации.Кстати, именно дети часто "похищают" маленьких человечков. Регина к поломкам относится спокойно. Стрит-арт - искусство временное. "Кошмары спящей девочки" - так художница назвала один из уже исчезнувших с лица города объектов.- Была ситуация.. Мы ехали в автобусе на “Заре”. И там работа с девочкой спящей - маленькие ребята 10-9 лет кирпичиком ломали эту миниатюрку. Но мы со смехом, с улыбкой смотрели. Ничего не делали.- Не обидно.- Не обидно! Мы создаем для людей. И как миниатюра будет жить либо работа - это уже ее историяДоверие между художником и жителем - главное, к чему стремится Регина. Уличное искусство - в первую очередь ПОДАРОК городу. И сам зритель решает, что с ним делать.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. “Вести-Владимир”