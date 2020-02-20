В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое подозреваемых в мошенничестве.В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле денежные средства получить оказалось невозможно.Полицейские выяснили, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской, рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Для получения ежедневной прибыли якобы нужно было просто пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически делать выигрышные ставки. На эту приманку и попался доверчивый москвич.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в Подмосковье. При проведении обысков по адресам их проживания изъяты два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк