Столичная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации...

В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверных сообщений о деятельности сотрудников московской полиции. В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы.ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.Столичная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве