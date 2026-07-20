В Петушках активно обновляют инженерные сети.

Руководитель Петушинского района Алексей Копытов провел выездную инспекцию ключевых площадок, где сейчас идет масштабная модернизация инженерной инфраструктуры города.На улице Сосновой строители полностью закончили прокладку нового водопровода и успешно ввели его в эксплуатацию, что позволило обеспечить местных жителей стабильной подачей чистой воды. Одновременно с этим в восточном микрорайоне города на завершающую стадию вышли работы по созданию сетей для участков многодетных семей — готовность объекта оценивается в 95 процентов, его планируют запустить уже в этом году.Также власти района выделили дополнительное финансирование на устранение застарелых проблем с водоотведением на улице Маяковского в центре Петушков. Все аварийные участки канализации дорожники должны полностью отремонтировать до наступления первых зимних заморозков.