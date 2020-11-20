Два “золота” и три “бронзы”. Такой урожай наград собрали наши владимирские спортсмены на Чемпионате Европы и Кубке мира по рукопашному бою. Соревнования проходили в Минске.

Два “золота” и три “бронзы”. Такой урожай наград собрали наши владимирские спортсмены на Чемпионате Европы и Кубке мира по рукопашному бою. Соревнования проходили в Минске. Призёрами стали сразу пять представителей спортивной школы олимпийского резерва № 7 города Владимира. В их числе и Вероника Борисова. Девушке всего 19 лет. Она с детства очень любит спорт, начинала