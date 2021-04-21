Общая протяжённость газопровода 26 километров.

В 33 регионе в рамках реализации программы газификации регионов продолжается строительство межпоселкового газопровода к пяти населённым пунктам Селивановского района.Виктор Макашин, мастер строительно-монтажной службы управления газификации АО "Газпром газораспределение Владимир": «Посёлок Малышево, Николо-Ушна, Новое Бибеево, Кочергино, Первомайский, Ивановская. Общая протяжённость газопровода 26 километров. На сегодняшний день построили шесть с половиной километров. В день получается проходить двести метров».По итогам реализации проекта, газификация пройдёт в пяти населённых пунктах и двух котельных. А в будущем будет возможна газификация ещё нескольких деревень, находящихся неподалёку. Кроме того, работы ведутся в Киржачском, Александровском и Юрьев-Польском районах. Все шесть объектов введут в эксплуатацию до конца этого года. Восьмидесятилетняя Фаина Александровна несколько лет ждала, когда проведут газ. На зиму ей всегда приходилось заранее заготавливать дрова.Фаина Червякова, жительница деревни Кочергино Селивановского района: «- Долго ждали газа? - Долго. Каждый год пять лет нам обещали. И всё-таки дождались. Настал тот светлый день».Мария Городская