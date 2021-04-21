21.04.2021

2021-04-21 12:20:50

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (14(9760) от 20 апреля 2021 года).

РАБОТАТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 2.



БОЛЬШОЙ АЗАРТ «МАЛЕНЬКОГО» ФУТБОЛА

Завершился чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, посвящённый памяти полковника милиции Константина Юрьевича Матвеева. Читайте на странице 2.



НЕСКУЧНЫЙ ОТДЫХ

Во время школьных каникул в ГБОУ города Москвы «Романовская школа» при поддержке ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» состоялась профориентационная смена ЮИД «Профессия — безопасность дорожного движения». Читайте на странице 2.



«У МЕНЯ ВСЁ СХВАЧЕНО»

В Бабушкинском районном суде на скамье подсудимых оказался заместитель председателя межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации Андрей Маяков. Выяснилось, что активный правозащитник оказался по совместительству ещё и ловким мошенником. Читайте на странице 3.



РАЗ ПОШЁЛ НА ДЕЛО... СЛУЖИТЕЛЬ ФЕМИДЫ

В Щербинском районном суде вынесен приговор теперь уже бывшему мировому судье судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станиславу Крупину за разбойное нападение в составе бандитской группировки. Читайте на странице 3.



МИЛЛИОН — ТУДА, МИЛЛИОН — СЮДА…

В Бабушкинском районном суде завершились слушания по делу бывшего гендиректора ООО «Лидер» Константина Молодкина, растратившего на личные нужды аванс в 300 миллионов рублей, предназначенный для строительства общежитий для военнослужащих. Читайте на странице 3.



ТОНКОСТИ ПОХОДА НА РЫНОК...

Появление в 7.30 утра корреспондентов газеты «Петровка, 38» на пороге 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве не вызвало никакого удивления, так как в этом подразделении мы гости званые. Читайте на странице 4.



СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Председатель Совета ветеранов Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве подполковник милиции Иван ТРОФИМОВ напомнил об истории службы, день рождения которой отмечается 25 апреля. Читайте на странице 5.



ОЧЕНЬ МНОГО, И ОБО ВСЁМ!

Старший инспектор отделения ПДН Отдела МВД России по району Крюково майор полиции Елена ЛЫСЕНКО по итогам профессионального конкурса стала в прошлом году лучшим инспектором по делам несовершеннолетних в московской полиции. Продолжение на странице 5.



ОНИ РАБОТАЛИ ГЕРОИЧЕСКИ

Генерал-майор внутренней службы Юрий ТОМАШЕВ вышел в отставку в 1996 году с должности первого заместителя начальника ГУВД Москвы. А десятью годами ранее, будучи первым заместителем начальника политуправления МВД СССР, был направлен в зону Чернобыльской АЭС в составе министерской бригады. Читайте на странице 6.



ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Все, кто участвовал в ликвидации чернобыльской катастрофы, достойны нашей благодарности и уважения хотя бы потому, что каждый из них рисковал своей жизнью. Читайте на странице 6.



РОКОВАЯ «СЕМЁРКА»

На протяжении четверти века в 21-й ордена Жукова Бригаде оперативного назначения — Софринской бригаде войск национальной гвардии Российской Федерации свято хранят традицию проводить 7 апреля День памяти погибших военнослужащих. Продолжение на странице 7.



ГЕН УБИЙЦЫ

Год назад внимание интересующейся публики, моё в том числе, привлекла удивительная новость о том, как успехи генетической экспертизы позволили установить преступника спустя полтора десятка лет после совершённого им на севере Москвы жуткого преступления — группового убийства. Читайте на страницах 8-9.



ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: ГЛАВНОЕ — ЗНАТЬ, КАК КОМУ ПОМОЧЬ

«Если театр начинается с вешалки, то отдел полиции — с дежурной части». Звучит банально, зато в самую «десятку». А старший оперативный дежурный дежурной части УВД по СВАО капитан полиции Алексей ЕГОРОВ как никто другой знает цену этой фразе. Подробности читайте на странице 11.



ОСОБЕННОСТИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

В Люблинском районном суде вынесен приговор 25-летнему москвичу Александру Андрееву, с помощью которого на фиктивный учёт якобы по месту пребывания были поставлены 160 тысяч иностранных граждан. Читайте на странице 11.



«МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ!»

3 августа 1980 года под эту проникновенную песню, сочинённую Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым и душевно пропетую Львом Лещенко и Татьяной Анциферовой, вся страна прощалась с московской Олимпиадой, вытирала слёзы и долго махала вслед улетающему талисману спортивного праздника — Мишке. Читайте на странице 12.



ПАМЯТНЫЕ СНИМКИ ДЛЯ ИСТОРИИ

Завершивший в конце 2012 года службу в органах внутренних дел на должностном посту начальника отдела криминалистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра Управления на транспорте МВД России по ЦФО (Центральный федеральный округ), полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО вскоре стал трудиться гражданским специалистом в системе московского правоохранительного гарнизона. Читайте на странице 13.



ЗЕМНОЕ ЦЕНИТСЯ С КОСМИЧЕСКИХ ВЫСОТ

Увидев воочию в 2008 году во время командировки известную всему миру земную гавань советской космонавтики, автор этой статьи побывал в том числе и на Гагаринском старте. Читайте на странице 14.



«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — МОСКВИЧАМ!»

9 апреля 2021 года в Культурном центре столичной полиции состоялся концерт победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности сотрудников, работников подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей в рамках акции «Московские полицейские — москвичам!». Читайте на странице 15.



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