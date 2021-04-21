В Доме учёных Курчатовского института в Москве широкой публике в минувшую пятницу на выставке «Таблица и палитра» были представлены работы ярчайших представителей владимирской школы живописи.

В Доме учёных Курчатовского института в Москве широкой публике в минувшую пятницу на выставке «Таблица и палитра» были представлены работы ярчайших представителей владимирской школы живописи.Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова назвала выставку эксклюзивной, по причине того, что владимирские художники вернулись в Курчатовский дом учёных. В 1968 году здесь прошла выставка работ Кима Бритова и Владимира Юкина. Будущие мэтры владимирской школы живописи тогда представили более 60 работ. Специалисты не без оснований считают именно эту дату моментом открытия нового направления искусств, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Партнёрские связи, которые успешно развиваются между Курчатовским институтом и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, позволили организовать на высоком уровне презентацию лучших произведений представителей владимирской живописи. Ким Бритов, Владимир Юкин, Валерий Кокурин, Николай Модоров, Николай Мокров и Владимир Егоров. Всего на выставке экспонируются 26 их работ, в которых показана во всей силе мощная позитивная энергия художников и их любовь к России.Открывшаяся выставка – первая тематическая художественная экспозиция в стране, посвящённая Году науки и технологий. «Таблица и палитра», по сути, объединяет искусство и химию, помогает раскрыть некоторые секреты состава красок и особенностей цвета. Художники старались придумывать собственные комбинации цветов, экспериментировали с фактурой, но нередко добиться нужного эффекта было невозможно.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова выразила благодарность директору НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, который входит в Попечительский совет Фонда развития музея-заповедника, за неоценимую помощь в организации выставки.За первой выставкой последуют новые проекты и совместные мероприятия. Помимо этого, институт продолжит оказывать научную помощь при исследовании артефактов, как это было с археологическими находками со стоянки Сунгирь и мозаикой с часовни Пожарского, работа над которой ещё идёт.