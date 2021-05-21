21.05.2021

2021-05-21 10:45:04

Во Владимирской области за сутки 50 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.



10 - во Владимире



5- в Муромском районе



6 - в Гусь-Хрустальном районе



4 - в Петушинском районе



3 - в Александровском районе



4 - в Киржачском районе



1 - в Кольчугинском районе



5 - в Ковровском районе



2 - в Камешковском районе



1 - в Вязниковском районе



1 - в Суздальском районе



2 - в Юрев-Польском районе



1 - в Меленковском районе



1 - в Собинском районе



1 - в Селивановском районе



1 - в Гороховецком районе



1 - в Судогодском районе.







Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 048 случаев заболевания.



7567 - во Владимире,4012 - в Гусь-Хрустальном районе, 3631 - в Муромском, 2370 - в Ковровском районе, 2081 - в Александровском районе, 1938 - в Петушинском районе, 1385 - в Юрьев-Польском районе, 1286 - в Вязниковском районе, 1474 - в Кольчугинском районе, 1247 - в Суздальском районе, 1026 - в Собинском районе, 1032 - в Киржачском районе, 912 - в Меленковском районе, 741 - в Гороховецком районе, 741 - в Камешковском районе, 699 - в Селивановском районе, 505 - в Судогодском районе, 401 в г. Радужном.