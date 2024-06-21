Владимирская область планирует запустить региональную Карту туриста Реализацию проекта обсудили на...

Владимирская область планирует запустить региональную Карту туристаРеализацию проекта обсудили на рабочем совещании, которое возглавил первый заместитель губернатора Александр Ремига.Владимирская область активно развивает свой туристический потенциал, - отметил Александр Ремига. Фундаментальные вещи, связанные с историко-культурным наследием, остаются базисом, но необходимо расширять горизонты.В последние годы регион совершенствует туристскую инфраструктуру, расширяет представленные турнаправления. Среди новых - промышленный и сельский туризм, караванинг, туризм водный."Карта туриста" поможет и получить новые впечатления, и сэкономить.У российской платёжной системы "Мир" есть собственная программа лояльности, участники которой могут получать кэшбэк рублями и скидки за покупки у партнёров.Отметим, что "Карта туриста" уже работает в ряде регионов страны. К примеру, в Севастополе, Кемеровской области, Дагестане.