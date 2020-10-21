Ей присудили награду за Лучшую женскую роль».

Актриса Владимирского академического театра драмы Анна Лузгина исполнила лучшую женскую роль на Московском театральном фестивале. В награду она получила «Премию Джигарханяна». Успех Анне принёс образ Ирины в спектакле «Тайна старого дома» по произведению Ольги Гуниной. В постановке рассказывается история трёх сестёр, которые встречаются в родительском доме перед продажей родного гнёздышка.Международный фестиваль Армена Джигарханяна основан в 2020 году. Его приурочили к трём юбилеям - 85-летию артиста, 65-летию его творческой деятельности и к 25-летию управления театром.