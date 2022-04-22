В мэрии Владимира рассказали, что ЦУГД работает в соответствии со схемами дорожного движения. Мероприятия проводятся для повышения безопасности.

Во Владимире на улицах Горького, Дзержинского, Мира и проспекте Ленина исчезли повороты налево. После обновления дорожной разметки коммунальщики нанесли две сплошных и установили знаки, что создало автомобилистам большие неудобства.В мэрии Владимира рассказали, что ЦУГД работает в соответствии со схемами дорожного движения. Мероприятия проводятся для повышения безопасности.Водители, в свою очередь, намерены дождаться пока краска на проезжей части сотрётся, а они продолжат совершать привычные манёвры. Надо сказать, что такие действия ведут к нарушению ПДД. Если автомобилист, не дай Бог, спровоцирует ДТП на указанных участках, то вся ответственность за последствия ляжет на него. Впрочем, кого и когда в России это останавливало.