Сегодня днем, около 14.55, в Муромском районе на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети.

Сегодня днем, около 14.55, в Муромском районе на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 16-летняя девушка на мопеде при выезде с грунтовой дороги не предоставила преимущество автомобилю «КАМАЗ», под управлением водителя 1990 года рождения, двигавшемуся по главной дороге.После столкновения транспортных средств «КАМАЗ» совершил съезд в кювет.В результате ДТП водитель мопеда и ее 10-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.УГИБДД УМВД России по Владимирской области призывает родителей не допускать управления транспортными средствами подростками, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, соответствующих навыков управления, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.Фото иллюстративное.