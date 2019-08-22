Ущерб, нанесенный хабаровским фермерам нынешним паводком можно сопоставить с уроном от наводнения 2013 года, сообщает ГТРК Дальневосточная. Аграрии рассчитывают, что все убытки им компенсируют из из федерального бюджета, однако стопроцентой уверенности уверенности в этом пока нет.

Ущерб, нанесенный хабаровским фермерам нынешним паводком можно сопоставить с уроном от наводнения 2013 года, сообщает ГТРК "Дальневосточная". Аграрии рассчитывают, что все убытки им компенсируют из из федерального бюджета, однако стопроцентой уверенности уверенности в этом пока нет.В настоящий момент в регион с рабочим визитом прибыл замглавы Россельхозцентра. Он планирует лично провести осмотр пострадавших от наводнения хозяйств. Анна Леонова с подробностями."На тех дальних сопках сейчас находится скот. Летние лагерь затопило и коров нужно было в срочном порядке эвакуировать. Помидоры, огурцы, картофель — все осталось стоять в воде. Дожди и паводок испортили и все сенокосы, ущерб — многомиллионный", — глава хозяйства рассказывает о масштабах бедствия."Так как пастбища и сенокосы не считаются посевами, здесь мы не сможем помочь. Хотя мы знаем, что потерян корм для животных. Но есть вариант, если аграрии могут доказать, что в угодия вкладывались деньги, и в качестве гаранта выступит краевое Министерство сельского хозяйства, то урон может быть компенсировать. Как сельхозпроизводитель вы можете внести такое предложением, написать письмо. В таком случае я окажу вам свою поддержку", — заявил заместитель главы Россельхозцентра Дмитрий Говоров.В Хабаровском крае под водой сейчас находится около 17 тысяч гектаров (в 2013 году эта цифра составляла 20 тысяч). Фермеры Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Бакинского Хабаровского районов потеряли более половины урожая. Зимние запасы корма для поголовья отсутствуют."М начали осмотр угодий. Все сфотографируем. По итогу будут составлены акты обследований. Эти документы позже будут действовать в качестве доказательств права на возмещение урона. Региональные власти смогут обратиться за финансовой поддержкой в федеральный центр. В смету на компенсации можно включить погибших животных, коровники, сено, разрушенную инфраструктуру, например, мосты", — уточнила замминистра селького хозяйства Хабаровского края Ольга Кравчук."Из федерального бюджета можно возместить прямые затраты, то есть не упущенную выгоду, а деньги, вложенные в семена, удобрения и зарплаты рабочим", - заместитель директора ФГБУ "Россельхозцентр" Дмитрий Говоров.Минсельхоз края уже начал подготовку обращения в федеральное ведомство о выделении из резерва зерна и установке нулевого тарифа на поставку кормов из других регионов России.