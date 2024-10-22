Пилотный проект платных парковок уже работает на улицах Княгининской и Никитской, а с 1 ноября в этот список войдет и улица Девическая. Как рассказали в мэрии, за месяц стоянку в центре

Пилотный проект платных парковок уже работает на улицах Княгининской и Никитской, а с 1 ноября в этот список войдет и улица Девическая. Как рассказали в мэрии, за месяц стоянку в центре оплатили уже 8 тысяч раз. Пока система работает в пробном варианте, парковка стоит 1 рубль в час. Стоянки обслуживает компания ООО “Владикард”. Она же