Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин получил благодарность Правительства.

Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин получил благодарность Правительства.За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально- экономического развития страны. Вместе с ним такой же благодарности удостоены еще 14 депутатов. Это высокая оценка - результат большой совместной работы, отметил Игорь Игошин в ответном слове.Игорь Игошин, депутат Госдумы:- Я благодарен Михаилу Владимировичу за высокую оценку моего труда, коллегам ГД за поддержку инициатив, коллегам из госкорпорации за помощь в непростых ситуациях, и , конечно, главная благодарность и момоей семье , и моим избирателям. Семье - за понимание и принятие ненормированного графика работы, избирателям - большое спасибо за доверие.