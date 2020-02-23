На телеканале Россия 1 совместно с экспертами Роскачества протестировали очередные товары, представленные на отечественном рынке. Ведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева вместе со специалистами поговорили о самых распространенных мифах, которые касаются той или иной продукции. На этот раз тщательной и объективной оценке подверглись икра лососевая и незамерзающая стеклоомывающая жидкость.

На телеканале "Россия 1" совместно с экспертами Роскачества протестировали очередные товары, представленные на отечественном рынке. Ведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева вместе со специалистами поговорили о самых распространенных мифах, которые касаются той или иной продукции. На этот раз тщательной и объективной оценке подверглись икра лососевая и незамерзающая стеклоомывающая жидкость.Какой подвох можно обнаружить в одном из любимых деликатесов россиян? Есть ли шанс добыть красную икру из рыбы, купленной в магазине? Как можно проверить подлинность продукции в домашних условиях?Какая незамерзающая жидкость обязательно замерзнет? И неужели грязное стекло представляет собой угрозу для жизни? Ответы на эти и другие вопросы в проекте "Тест".Икра лососевая: как выбрать лучший деликатесВ исследовании приняли участие пять торговых марок: "Сахалин рыба", Globus, "Тунгутун", "Тунайча", "Морской царь". Все образцы относятся к первому сорту. Продукцию проверили по следующим показателям: микробиология, консерванты, ДНК других рыб, количество соли, количество джуса.Заместитель руководителя Роскачества, главный эксперт Илья Лоевский рассказал, что при выборе икры зернистой лососевой в магазинах стоит обратить внимание на температуру ее хранения. Она не должна превышать -6 градусов по Цельсию. Кроме того, приобретать продукцию стоит не позднее, чем за день или два до того, как собираетесь поставить ее на стол, поскольку в домашних холодильниках обычно нет возможности хранения икры в пределах вышеуказанной температурной нормы.Главные мифы об икре лососевойКачество икры зависит от ее стоимости. На цену влияет технология производства. Деликатес из свежего сырья обойдется ощутимо дороже. В основном на рынке представлена игра горбуши. Кетовая стоит больше и встречается реже. Илья Лоевский рассказал, что высокая цена вовсе не показатель соответствующего качества.Консерванты влияют на вкус икры. Врач-эндокринолог, андролог Евгений Греков рассказал, что бензойная кислота, которая содержится в продукции, является естественным консервантом, потому ее не стоит бояться, также это не влияет на вкус икры.Красная икра содержит много соли. По ГОСТ массовая доля поваренной соли в икре лососевых должна варьироваться в пределах 3-5 процентов. Например, если съесть целую баночку продукции, будет достигнута суточная норма потребления соли, потому перебарщивать не стоит.Икра лососевых является афродизиаком. Евгений Греков отметил, что это действительно так. Холестерин, содержащийся в продукции, идет на синтез тестостерона.Результаты исследованияВ торговой марке "Сахалин рыба" найдены нарушения — ДНК другой рыбы и содержание соли, которое является ниже нормы.Проверка показала, что Globus соответствует всем показателям качественного продукта.В "Тунгутуне" зафиксировано большое количество джуса (при норме в 5 процентов в ней содержится 14 процентов), то есть покупатель переплачивает за лишнюю жидкость."Тунайча" также достойно показала себя по всем показателям, нарушений в этой марке не обнаружено.В "Морском царе" зафиксировано недостаточное количество соли и большое количество джуса.Рейтинг икры лососевой сложился следующим образом:1. "Тунайча"2. Globus3. "Тунгутун"4. "Морской царь"5. "Сахалин рыба"Незамерзающая стеклоомывающая жидкость: насколько вредны ее пары для здоровья человекаПроверке подверглись пять торговых марок, не замерзающие при температуре в -20 градусов по Цельсию: "Чисто плюс", "Fin Joy", "Fin Tippa", "BP" и "Лукойл". Их исследовали по следующим параметрам: санитарно-гигиенические показатели, вспенивание, масса нетто, температура кристаллизации, самовоспламенение.В состав жидкой стеклоомывающей жидкости входит деминерализованная вода, спирт, этиленгликоль, ароматизаторы, моющие вещества и красители. По словам Ильи Лоевского, один из важных критериев обмывающей жидкости — это температура ее замерзания.Пары омывающей жидкости опасны для здоровья. Доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал, что если использовать продукцию в штатном режиме, то есть по назначению, она не несет опасности. Стоит обратить внимание на ароматизаторы жидкости. Если она пахнет чересчур сильно, производитель таким образом пытается замаскировать токсичность продукции. В то же время пары омывающей жидкости действительно несут риск для здоровья человека.Результаты исследованияВ торговых марках "Чисто плюс" и "Fin Joy" зафиксировано много нарушений, в числе которых проблемы с санитарно-гигиеническими показателями, вспениванием, массой нетто (объем меньше, чем указан) и температурой кристаллизации."Fin Tippa" и "Лукойл" показали себя более достойным образом, но в них есть один недостаток — самовоспламенение. Данное отклонение является незначительным.Что касается жидкости "BP", в ней обнаружены нарушения по вспениванию и температуре кристаллизации.Рейтинг незамерзающей стеклоомывающей жидкости сложился следующим образом:1. "Лукойл"2. "Fin Tippa"3. "BP"4. "Fin Joy"5. "Чисто плюс"Наталия Медведева и Евгений Рыбов исследовали очередные популярные товары, представленные на российском рынке. Смотрите проект "Тест", созданный совместно с экспертами Роскачества, каждое воскресенье на телеканале "Россия 1", чтобы быть уверенными в качестве той или иной продукции.Ранее 33Live.RuRu опубликовали исследование тушеной говядины, которую можно встретить в российских магазинах.