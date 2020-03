Президент США Дональд Трамп попытался успокоить американцев, сообщив им в воскресенье об ускоренных работах над вакциной от коронавируса COVID-19.

Президент США Дональд Трамп попытался успокоить американцев, сообщив им в воскресенье об ускоренных работах над вакциной от коронавируса COVID-19. Трамп рассказал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов "сворачивает горы" в поиске лекарств."Это может быть сделано раньше, чем многие думают", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.Американские власти также сообщили, что сотни тысяч американцев сдали анализы на коронавирус. Только в штате Нью-Йорк проверенных уже больше 45,5 тысяч. Тестирование в США "идет очень хорошо", отметил Трамп.В стране запущено как минимум 18 официальных проектов по разработке вакцины, а компания Cepheid Inc получила разрешение от FDA на использование экспресс-теста, который может обнаружить вирус за 45 минут вместо нескольких дней. С 30 марта эти наборы будут доставлены не только медицинские пункты, но и главные лечебные учреждения. Компания планирует произвести миллионы тестов в течение следующих нескольких месяцев, пишет "Интерфакс".Биотехнологическая компания Mesa Biotech Inc хочет превзойти результат Cepheid Inc и создать тест, который выявит наличие вируса за 30 минут. В целом американские компании смогут обеспечить проведение миллионов анализов в неделю к апрелю.Как заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, FDA испытает в Нью-Йорке 10 000 доз препаратов Hydroxychloroquine и Zithromax."Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю", — сказал Трамп.США занимают третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев заражения, а на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.