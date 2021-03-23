Центральная часть города осталась без отопления в результата подрыва башен бывшего элеватора.

Центральная часть города осталась без отопления в результата подрыва башен бывшего элеватора.Взрывотехники, вероятно, не просчитали всех возможных последствий обрушения и обломки одного из зданий повредили тепловую магистраль, опоры линии электропередачи и частично перекрыли автомобильную дорогу- проезд Куйбышева. К счастью, никто не пострадал, но центральная часть города осталась без горячей воды и частично, без отопления. По информации Вестей , это 309 жилых домов. Для того, чтобы начать работы, коммунальщикам необходимо расчистить место порыва от обломков , поэтому сроки ликвидации аварии они не называют.Алексей Загладин, директор Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз»:- На сегодняшний момент отключено у нас десять тепловых пунктов по горячему водоснабжению- не подается и снижены параметры по отоплению- циркуляция идёт, но, к сожалению, температура , она падает. Поэтому просьба людей не беспокоиться - аварийные бригады все подготовлены к устранению. как только будут устранены завалы и будет возможность производства работ на трубопроводе, в кратчайшие сроки мы восстановим и теплоснабжение и горячее водоснабжение районов округа Муром.И по уточнённой информации, трубопровод уже освобожден от завалов, рабочие устраняют повреждения. В эти минуты коммунальщики пробуют подать тепло.