В школах региона прошло последнее занятие в этом учебном году по курсу, призванному подготовить школьников к профессиональному самоопределению

В школах региона прошло последнее занятие в этом учебном году по курсу, призванному подготовить школьников к профессиональному самоопределению и взглянуть на мир профессий через призму федеральных и региональных рынков труда.За год владимирские педагоги провели 34 занятия по курсу «Россия - мои горизонты», во время которых участники, начиная с учеников шестого класса и заканчивая студентами СПО, приобрели множество новых знаний о нашей стране, ее достижениях и востребованных профессиях. Также они участвовали в диагностике и моделирующих профессиональных пробах.- Благодаря занятиям курса мы узнали о новых и востребованных профессиях, о том, как развивается инфраструктура и экономика нашей страны. А еще мы задумались над тем, как мы можем внести свой вклад в развитие России. Благодаря таким урокам мы понимаем, что будущее в наших руках, и мы можем сделать его ярким, успешным! – рассказал Андрей Краснов, ученик 9 класса Толпуховской школы Собинского района.Этот курс не только помог школьникам получить представление о будущей профессиональной сфере, но и понять, какие возможности открываются перед каждым из них. Ребята смогли задуматься о своем будущем, выбрав путь развития, который соответствует их интересам и способностям.- Родители наших школьников считают, что очень хорошо, что в этом году ввели в школе профориентационное занятие «Россия – мои горизонты». Это направление нужно и дальше развивать, в том числе привлекая взрослых, – отметила Марина Еременко, педагог-навигатор школы № 2 г. Вязники.Напомним, профориентационный курс «Россия – мои горизонты» стартовал в школах страны с сентября 2023 года по инициативе Минпросвещения России. На сегодняшний день занятиями охвачено более 8,4 млн учеников 6–11-х классов из всех 89 регионов России.