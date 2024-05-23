Родители, надеясь на авось, рискуют жизнями своих крох. Порой это заканчивается трагически.

Родители, надеясь на авось, рискуют жизнями своих крох. Подробнее о трагедиях, произошедших во Владимирской области, — vlad.aif.ruРешил покатать сынишкуНа днях в группе «ВКонтакте» разместили видео, вызвавшее бурю эмоций у пользователей соцсети. В кадрах водитель «Лады Приоры» выезжает с парковки на дорогу, причём во время манёвра он держит на коленях маленького ребёнка.— Я за безопасность и логику втираю... Ребенок при резком тормозе либо в столкновении пострадает больше всех — ударившись об руль, ещё и прибьет папашей сзади, — комментирует пользователь под ником Tony.— Меня отец так же на коленках приучал к рулю, и это было в городе-миллионнике, и всё норм, — написал Влад.— И что такого, что за руль посадил? Он же руль не отпускал, — выразил своё мнение Rystam.Ролик заметили и в полиции. «Главного героя» вычислили на следующий же день. Выяснилось, что инцидент произошёл на ул. Ленина в Александрове, а за рулём отечественного авто находился 26-летний местный житель. Мужчина признался, что таким образом он решил прокатить своего пятилетнего ребёнка.— За нарушение требований к перевозке детей на гражданина инспектор ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району составил протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения), — пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В итоге нерадивого отца оштрафовали на три тысяч рублей.Опасный манёврАналогичный инцидент произошёл в Коврове в 2022 году. Тогда очевидцы засняли, как дама-водитель, усадив маленькую девочку себе на колени, маневрирует по городу и при этом разговаривает по телефону.На кадрах видно, что на опасном перекрестке ребёнок выкручивает руль. Вся ситуация происходила на повороте у ТЦ «Треугольник».27 апреля сотрудники Госавтоинспекции региона во время мониторинга соцсетей обратили внимание на это видео и сразу же начали проверку.Нарушительницей оказалась 29-летняя ковровчанка, а юным водителем — её двухлетняя дочка.На женщину составили два протокола — собственно за то, что она не соблюдала правила перевозки детей, а также нарушила правила пользования гаджетом.Впрочем, общая сумма штрафа оказалась не такой большой — 4,5 тыс. рублей. Кроме того, стражи порядка объяснили даме, что перевозить детей без специального кресла не только запрещено, но и очень опасно.Смерть у переходаПорой беспечность родителей может стоить жизни их чадам. Так, в прошлом ноябре 37-летняя женщина с двухлетним малышом на руках переходила трассу М-7 в неустановленном месте, буквально в нескольких метрах от перехода. Как уточни в ГИБДД области, женщину не остановил даже плотный поток машин, одна из которых не успела затормозить. В итоге погибли оба: и мать, и ребёнок.Ещё одно жуткое происшествие случилось в середине июля: в районе парка им. 50-летия Советской власти в Муроме женщина с коляской пересекала дорогу в неположенном месте. В этот момент водитель «Киа», не заметив пешехода, сбил люльку. Восьмимесячного младенца откинуло в деревья, он получил серьезные травмы и через несколько часов скончался в реанимации.Мнение экспертаРуководитель отдела информации УМВД России по Владимирской области, подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:— Перевозить детей на руках категорически запрещено, поскольку вес ребёнка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать юного пассажира практически невозможно. Поэтому для безопасности ребенка придумали специальные автокресла и подобные удерживающие устройства.