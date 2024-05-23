В среду, 22 мая, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков посмотрели ход капитального ремонта участка федеральной автотрассы Р-132 «Золотое кольцо».

В среду, 22 мая, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков посмотрели ход капитального ремонта участка федеральной автотрассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом рассказала регионального правительства.Участок дороги от Владимира до Суздаля начали обновлять в мае 2023 года. Проезжую часть здесь расширяют с двух до четырёх полос. Это не только увеличит пропускную способность трассы, но и сделает движение более безопасным.Отмечается, что дорожники работают в соответствии с графиком, а на некоторых направлениях даже опережают установленный план.«Полноценное движение от Владимира до города-музея дорожники намерены запустить в августе, до основных юбилейных мероприятий, а в 2025 году – завершить расширение обхода Суздаля», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.