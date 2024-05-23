В Камешковском районе убили девушку 1993 года рождения.

В Камешковском районе убили девушку 1993 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.По подозрению в совершении преступления был задержан житель Ленинградской области. Мужчина трудился строителем и 5 мая приехал в наш регион на работу.Правоохранители выяснили, что он познакомился с потерпевшей и распивал с ней спиртные напитки. Между строителем и девушкой возникла ссора, и потерпевшая отправилась домой. Мужчина вызвался её проводить, но по пути затащил в лес и зарезал. Обвиняемый закопал тело, сжёг испачканную кровью одежду и уехал из Владимирской области. Однако его нашли и задержали.Расследование продолжается.