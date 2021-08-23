В преддверии начала нового учебного года юным жителям региона напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Во Владимирской области в преддверии начала нового учебного года сотрудники ГИБДД проводят акцию «Дети на дорогах!», цель которой – напоминание юным участникам движения о важности соблюдения ПДД.В рамках акции полицейские навестили воспитанников Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В ходе встречи сотрудники полиции особый акцент сделали на соблюдении правил управления двухколесным транспортом, в частности, скутерами и мопедами, напомнив о том, что водители должны иметь удостоверение и соответствующие навыки управления. В качестве подарков всем ребятам вручили световозвращающие элементы.В Муроме и Юрьев-Польском акцию поддерживают члены народных дружин. Совместно с полицейскими дружинники проводят профилактические мероприятия на самых оживленных улицах районного центра, особое внимание уделяя юным пешеходам и водителям, которые перевозят в салонах автомобилей детей.Не оставили без внимания юных и взрослых жителей Селивановского района. Дошколятам сотрудники ГИБДД в игровой форме рассказали об основных правилах дорожной безопасности, а для взрослых подготовили специальные памятки, которые разместили на информационных досках у подъездов многоквартирных домов.Мероприятия по повышению дорожной грамотности сотрудники ОГИБДД провели в Петушинском и других районах области.